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Гендиректор ЦСКА Бабаев поддержал введение повтора спорного эпизода на стадионе

Гендиректор ЦСКА Бабаев поддержал введение повтора спорного эпизода на стадионе
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о новом правиле, согласно которому повтор спорных эпизодов при просмотре VAR транслируется на стадионе.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Я думаю, что введение повтора спорного эпизода на стадионах может давить на судей. Понятно, что это не умышленно, но в своём роде провокация. Очень сложно принимать решение, когда весь стадион гудит. Домашние болельщики видят повтор, и всем хочется пенальти. Любое падение — это пенальти. И понимаем, как сложно было Кириллу Левникову после специфических, скажем так, приглашений на VAR в нашем дерби. А тут ещё и весь стадион искренне убеждён, что видит и понимает эпизод.

Мы же знаем, что такое болеть за любимую команду. Это нормально. Но я считаю, что это правильное нововведение. При этом я выступаю давно за максимальную транспарентность и открытость — я за такие инициативы. Но те, которые пойдут во благо», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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