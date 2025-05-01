Гендиректор ЦСКА Бабаев поддержал введение повтора спорного эпизода на стадионе

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о новом правиле, согласно которому повтор спорных эпизодов при просмотре VAR транслируется на стадионе.

«Я думаю, что введение повтора спорного эпизода на стадионах может давить на судей. Понятно, что это не умышленно, но в своём роде провокация. Очень сложно принимать решение, когда весь стадион гудит. Домашние болельщики видят повтор, и всем хочется пенальти. Любое падение — это пенальти. И понимаем, как сложно было Кириллу Левникову после специфических, скажем так, приглашений на VAR в нашем дерби. А тут ещё и весь стадион искренне убеждён, что видит и понимает эпизод.

Мы же знаем, что такое болеть за любимую команду. Это нормально. Но я считаю, что это правильное нововведение. При этом я выступаю давно за максимальную транспарентность и открытость — я за такие инициативы. Но те, которые пойдут во благо», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.