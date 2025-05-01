«Игроки будут беречь силы перед «Ливерпулем». Саприн — о полуфинале «Юргорден» — «Челси»

Комментатор Okko Николай Саприн высказался в преддверии первого полуфинального матча Лиги конференций УЕФА между шведским «Юргорденом» и английским «Челси». Игра пройдёт сегодня, 1 мая.

«Априори полуфинал любого турнира — это стадия продвинутая, сверхстатусная. Но, даже несмотря на это, здесь есть явный фаворит. «Челси» и так ещё осенью, наряду с «Бетисом» и «Фиорентиной», считался явным претендентом на победу во всей Лиге конференций. Дорога к полуфиналу для «Челси» действительно получилась на редкость лёгкой, и даже домашнее поражение от польской «Легии» в четвертьфинале смущать не должно, ибо предшествовала ему уверенная победа 3:0 в первом гостевом матче.

Думаю, и здесь Энцо Мареска сделает всё, чтобы его команда смогла избежать шапкозакидательских настроений. Он уже на предматчевой пресс-конференции обмолвился, что «не боги горшки обжигают» и «в турнирах побеждают живые игроки, а не денежные мешки». Поэтому соответствующий настрой тому составу, который представит «Челси» в Стокгольме, тренер создаст. Однако могут помешать сторонние факторы — например, искусственное поле шведского клуба, на которое жалуются даже многие местные игроки. Оно очень трамватичное; не жалеет ни своих, ни чужих — и, зная об этом, Мареска едва ли будет рисковать всеми своими ведущими игроками. Тем более что для воскресной игры в АПЛ с «Ливерпулем», куда более важной в контексте последних событий, «синим» понадобятся все сильнейшие.

Что же до «Юргордена», то его успех многие в Швеции даже сравнивают с достижениями «Гетеборга», который в своё время, в 80-е, дважды выигрывал Кубок УЕФА. Но, конечно, сравнивать тот Кубок УЕФА и нынешнюю Лигу Конференций бессмысленно — это небо и земля. Тем не менее пройти такой путь, что удалось «Юргордену», всегда непросто. Два года назад он уже побеждал в групповом турнире Лиги конференций и выходил в плей-офф, так что нынешним полуфиналом подтвердил всю неслучайность того успеха. Команда может быть очень крепким орешком до самого конца — неслучайно на предыдущих стадиях плей-офф что с кипрским «Пафосом», что с австрийским «Рапидом» «Юргорден» решал вопросы в ответных матчах. Однако в лице «Челси», понятное дело, шведский клуб получил самого крепкого соперника в турнире, поэтому иллюзий быть не должно — надо пользоваться любым моментом. Если, конечно, «Челси» позволит таковым появиться.

На мой взгляд, здесь вполне комфортная победа «Челси» с разницей в два мяча. Но лондонцы в преддверии «Ливерпуля» будут беречь силы; это может сказаться на итоговом результате первой встречи», — поделился Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Через три дня после первого матча 1/2 финала ЛК, в воскресенье, 4 мая, «Челси» встретится с «Ливерпулем» в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги. Ответный матч с «Юргорденом» пройдёт в Лондоне. Игра назначена на четверг, 8 мая. В финале турнира победитель двухматчевого противостояния встретится с сильнейшей командой из пары «Бетис» — «Фиорентина».