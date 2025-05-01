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«Крылья» сделали заявление в связи с распространением недостоверной информации в СМИ

«Крылья» сделали заявление в связи с распространением недостоверной информации в СМИ
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«Крылья Советов» в телеграм-канале опубликовали заявление в связи с распространением недостоверной информации в СМИ.

«Последние полгода мы видим, как перед важными матчами кто-то целенаправленно распространяет дезинформацию касаемо ПФК «Крылья Советов». Это уже традиция, я бы даже сказал — ритуал. Очевидно, это делается с одной-единственной целью — внести некий дисбаланс в нашу команду. Информация никак не соответствует действительности, уверен, и команда, и весь административный штат способны трезво оценивать ситуацию, и все понимают, что это полный бред. Продолжаем готовиться к важному матчу и ждём всех на футболе 5 мая, тем более что матч будет приурочен к 83-летию «Крыльев», — прокомментировал председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.

5 мая самарский клуб встретится с московским «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России.

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