Ямаль, Думфрис, Дембеле — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Дензел Думфрис («Интер»), Маркиньос («ПСЖ»), Франческо Ачерби («Интер»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Рафинья («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего сезона «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: