Карпин: было бы лучше, если бы в «Спартаке» играло больше русских футболистов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, считает ли он серьёзной проблемой, что московский «Спартак» является худшей командой РПЛ по мячам, забитыми российскими футболистами.
«Да, считаю. Было бы лучше, если бы в «Спартаке» играло больше русских футболистов, и они забивали бы больше голов», — приводит слова Карпина Legalbet.
Российские игроки красно-белых забили три гола — отличились Данил Пруцев и Наиль Умаров (дважды).
После 26 туров чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 50 очков и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.
Как появился «Спартак»: