Карпин: было бы лучше, если бы в «Спартаке» играло больше русских футболистов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, считает ли он серьёзной проблемой, что московский «Спартак» является худшей командой РПЛ по мячам, забитыми российскими футболистами.

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«Да, считаю. Было бы лучше, если бы в «Спартаке» играло больше русских футболистов, и они забивали бы больше голов», — приводит слова Карпина Legalbet.

Российские игроки красно-белых забили три гола — отличились Данил Пруцев и Наиль Умаров (дважды).

После 26 туров чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 50 очков и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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Как появился «Спартак»: