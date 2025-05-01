Илья Вахания: как воспитанник «Зенита» надеюсь, что клуб станет чемпионом

Защитник «Ростова» Илья Вахания пожелал «Зениту» победы в Российской Премьер-Лиге — 2024/2025.

«Как воспитанник «Зенита» надеюсь, что клуб станет чемпионом. Но сейчас думаю только о «Ростове». Не знаю, пойдёт ли смена чемпиона на пользу. Это не нам судить», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За четыре тура до конца чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА, у которого 51 набранное очко в 26 встречах.