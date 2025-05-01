В УЕФА отреагировали на рекорд Ямаля в Лиге чемпионов, превзошедший Мбаппе

Пресс-служба Лиги чемпионов в официальном аккаунте Х (ранее Twitter) отреагировала на рекорд крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, ставшего самым молодым футболистом, забившим гол в полуфинале этого турнира. На момент взятия ворот «Интера» в очном матче команд (3:3) Ямалю было 17 лет и 291 день. Он превзошёл достижение экс-нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, отметившегося забитым мячом на стадии полуфинала Лиги чемпионов в возрасте 18 лет и 140 дней.

«Дела Ямаля», — написано в аккаунте Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне главного европейского клубного турнира 17-летний нападающий сыграл 12 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: