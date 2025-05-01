Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА отреагировали на рекорд Ямаля в Лиге чемпионов, превзошедший Мбаппе

В УЕФА отреагировали на рекорд Ямаля в Лиге чемпионов, превзошедший Мбаппе
Комментарии

Пресс-служба Лиги чемпионов в официальном аккаунте Х (ранее Twitter) отреагировала на рекорд крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, ставшего самым молодым футболистом, забившим гол в полуфинале этого турнира. На момент взятия ворот «Интера» в очном матче команд (3:3) Ямалю было 17 лет и 291 день. Он превзошёл достижение экс-нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, отметившегося забитым мячом на стадии полуфинала Лиги чемпионов в возрасте 18 лет и 140 дней.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Дела Ямаля», — написано в аккаунте Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне главного европейского клубного турнира 17-летний нападающий сыграл 12 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Ямаль, Думфрис, Дембеле — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android