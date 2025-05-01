В УЕФА отреагировали на рекорд Ямаля в Лиге чемпионов, превзошедший Мбаппе
Поделиться
Пресс-служба Лиги чемпионов в официальном аккаунте Х (ранее Twitter) отреагировала на рекорд крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, ставшего самым молодым футболистом, забившим гол в полуфинале этого турнира. На момент взятия ворот «Интера» в очном матче команд (3:3) Ямалю было 17 лет и 291 день. Он превзошёл достижение экс-нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, отметившегося забитым мячом на стадии полуфинала Лиги чемпионов в возрасте 18 лет и 140 дней.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
«Дела Ямаля», — написано в аккаунте Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне главного европейского клубного турнира 17-летний нападающий сыграл 12 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.
Материалы по теме
Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом:
Комментарии
- 1 мая 2025
-
19:52
-
19:49
-
19:34
-
19:32
-
19:16
-
19:14
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:23
-
18:14
-
18:05
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:35
-
17:30
-
17:30
-
17:20
-
17:14
-
17:12
-
17:04
-
17:00
-
16:51
-
16:47
-
16:36
-
16:35