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«Рубин» набрал больше всех очков в РПЛ, уступая в счёте, в топ-5 — «Зенит» и «Динамо»

«Рубин» набрал больше всех очков в РПЛ, уступая в счёте, в топ-5 — «Зенит» и «Динамо»
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Казанский «Рубин» является лидером по количеству набранных «волевых» очков в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Как сообщает пресс-служба турнира в официальном телеграм-канале РПЛ, клуб из столицы Татарстана набрал 18 очков в сезоне-2024/2025, уступая в счёте.

Вторую строчку рейтинга делят «Крылья Советов» и «Ростов». В активе обеих команд по 14 таких очков. На четвёртом месте по данному показателю находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 11 «волевых» очков. Замыкает пятёрку московское «Динамо», у которого девять очков, набранных по ходу проигрываемых матчей.

Клубы, набравшие наибольшее количество очков в РПЛ-2024/2025, уступая по ходу встречи:

1. «Рубин» — 18 очков;
2-3. «Крылья Советов» — 14 очков;
2-3. «Ростов» — 14 очков;
4. «Зенит» — 11 очков;
5. «Динамо» Москва — 9 очков.

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