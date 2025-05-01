В ЦСКА рассказали, когда будет принято решение о будущем Гуарирапы в клубе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем 22-летнего нападающего Сауля Гуарирапы в стане красно-синих. В минувшем сентябре венесуэльский футболист перешёл в московский клуб из «Сочи» на правах аренды, рассчитанной до лета 2025 года.

«Что касается Гуарирапы, то с ним такая же ситуация, как и с футболистами, у которых истекают контракты. Мне кажется, что у него и [Секу] Койты виден прогресс, после зимних сборов действительно ребята почувствовали уверенность в своих силах. Это не на пустом месте произошло, мы видим хорошую физическую базу, которая позволяет так играть.

Окончательное решение по Гуарирапе будет принято через несколько недель, сейчас мы не хотим подобными переговорными процессами и заявлениями в СМИ мешать команде на решающем, важнейшем отрезке сезона. Мы вместе приняли это решение», — приводит слова Бабаева ТАСС.

В составе ЦСКА 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующий трудовой договор игрока с «Сочи» рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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