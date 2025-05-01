Дембеле пропустил тренировку «ПСЖ», участие в матче с «Арсеналом» под вопросом — Хоукинс

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле отсутствовал на тренировке команды по причине наличия у него повреждения. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, участие лидера парижского клуба в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (7 мая) находится под вопросом. Также маловероятно, что Дембеле сыграет со «Страсбургом» во встрече 32-го тура чемпионата Франции, которая состоится 3 мая. На текущий момент в клубе не хотят раскрывать степень серьёзности повреждения 27-летнего нападающего.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 12 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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