«Бавария» готовится закрыть сделку по Вирцу из «Байера» в ближайшее время — Скира

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Как сообщает инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в X (бывший Twitter), немецкий клуб готовит по игроку крупное предложение и собирается закрыть сделку в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что интерес к Вирцу проявляет английский «Манчестер Сити». Трансферная стоимость 21-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, составляет € 140 млн.

В текущем сезоне Флориан Вирц принял участие в 42 матчах за «Байер» во всех турнирах. На его счету 15 забитых мячей и 13 результативных передач. Контракт игрока сборной Германии с «Байером» действует до лета 2027 года.