Шпилевский высказался о возможном назначении на пост главного тренера в «Динамо»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера московского «Динамо» после увольнения из клуба чешского специалиста Марцела Лички.

«Должен ответить то же самое, что и другим — у «Ариса» сейчас важнейшая борьба за чемпионство. Не могу и не хочу ничего комментировать», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

1 мая московское «Динамо» объявило о расставании с главным тренером команды Марцелом Личкой. По данным СМИ, в числе потенциальных сменщиков Лички в столичном клубе находится нынешний тренер «Ариса» Алексей Шпилевский.