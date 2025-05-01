Обладатель «Золотого мяча» Родри приступил к тренировкам с мячом после тяжёлой травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри приступил к тренировкам с мячом после восстановления от травмы крестообразных связок, которые он порвал в минувшем сентябре.

Видео с тренировкой Родри можно посмотреть по ссылке.

В нынешнем сезоне испанский полузащитник принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

В минувшем октябре Родри была вручена награда лучшему футболисту сезона-2023/2024 «Золотой мяч».

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