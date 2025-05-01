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Бывший главный тренер мадридского «Реала» возглавил сборную Катара

Бывший главный тренер мадридского «Реала» возглавил сборную Катара
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Бывший главный тренер мадридского «Реала», лондонского «Вест Хэма» и ряда других европейский клубов Хулен Лопетеги возглавил сборную Катара. О назначении испанского специалиста сообщила футбольная ассоциация Катара на своём официальном сайте.

Контракт Хулена Лопетеги со сборной Катара рассчитан до 2027 года. Соглашение было подписано генеральным секретарём футбольной ассоциации Катара Мансуром Аль-Ансари в штаб-квартире ассоциации в башне Аль-Бидда. На новом посту испанец сменил соотечественника Луиса Гарсию.

Сообщается, что Лопетеги будет руководить сборной Катара в оставшихся отборочных матчах чемпионата мира — 2026. Его дебютной игрой станет домашний матч со сборной Ирана 5 июня 2025 года.

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