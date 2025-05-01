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Индзаги и Чалханоглу получили дисквалификацию на один матч за связи с мафией — GdS

Индзаги и Чалханоглу получили дисквалификацию на один матч за связи с мафией — GdS
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги и полузащитник «нерадзурри» Хакан Чалханоглу дисквалифицированы на один матч за предполагаемые связи с мафией. Кроме того, они выплатят штраф. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, следствие выявило, что Индзаги и Чалханоглу контактировали с одним из представителей ультрас, связанным с мафиозными семьями, относительно распределения дополнительных билетов на финальный матч Лиги чемпионов — 2023 с «Манчестер Сити».

В сентябре минувшего года были арестованы несколько фанатов «Интера», а также «Милана» по подозрению в вымогательстве и иных правонарушениях. Подчёркивается, что эти болельщики тоже связаны с мафиозными семьями и совершали преступления, касающиеся футбольной индустрии.

«Интер» и «Милан», участвовавшие в указанном расследовании, решили заключить сделку с прокуратурой. При этом «нерадзурри» заплатят штраф в € 70 тыс., а «россонери» — € 30 тыс. Индзаги оштрафован на € 15 тыс., Чалханоглу — на € 30 тыс. Они пропустят матч 35-го тура Серии А с «Вероной» (3 мая).

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