ЦСКА не забивает «Зениту» четыре матча подряд, последним это делал Фёдор Чалов

Московский ЦСКА не может забить ни одного мяча в ворота санкт-петербургского «Зенита» в течение четырёх встреч. В среду, 30 апреля, команды встретились в рамках первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра завершилась «сухой» победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Таким образом, армейцы не смогли прервать неудачную безголевую серию в матчах с «Зенитом» и довели её до четырёх поединков. Последний гол ЦСКА в ворота «Зенита» в официальном матче был забит 5 мая 2024 года. В игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги — 2023/2024 отличился нападающий Фёдор Чалов. Сейчас он выступает за греческий ПАОК.

Ответный финальный матч между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в Москве. Игра назначена на среду, 14 мая.