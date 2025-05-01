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ЦСКА не забивает «Зениту» четыре матча подряд, последним это делал Фёдор Чалов

ЦСКА не забивает «Зениту» четыре матча подряд, последним это делал Фёдор Чалов
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Московский ЦСКА не может забить ни одного мяча в ворота санкт-петербургского «Зенита» в течение четырёх встреч. В среду, 30 апреля, команды встретились в рамках первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра завершилась «сухой» победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

Таким образом, армейцы не смогли прервать неудачную безголевую серию в матчах с «Зенитом» и довели её до четырёх поединков. Последний гол ЦСКА в ворота «Зенита» в официальном матче был забит 5 мая 2024 года. В игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги — 2023/2024 отличился нападающий Фёдор Чалов. Сейчас он выступает за греческий ПАОК.

Ответный финальный матч между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в Москве. Игра назначена на среду, 14 мая.

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