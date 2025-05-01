«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

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Сегодня, 1 мая, в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА встретятся испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Атлетик»: Агирресабала, Берчиче, Альварес, Вивиан, де Маркос, Хаурехисар, Руис, Н. Уильямс, Беренгер, И. Уильямс, Саннади.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Линделёф, Мазрауи, Доргу, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

Напомним, на прошлой стадии Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» выбил из турнира французский «Лион». «Атлетик» одержал победу по сумме двух матчей над шотландским «Рейнджерс».

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