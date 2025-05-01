Рэтклифф хочет продать «Ниццу» ради полного контроля над «Манчестер Юнайтед» — источник

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф хочет продать французский клуб «Ницца», принадлежащий ему с 2019 года. Как сообщает издание l'Informe, таким образом бизнесмен планирует найти средства для полного поглощения «Манчестер Юнайтед». Сейчас миллиардеру принадлежат лишь 27,7% акций команды.

По данным источника, в приобретении французской «Ниццы» у Джима Рэтклиффа заинтересованы представители Саудовской Аравии. Напомним, 72-летний бизнесмен стал совладельцем «красных дьяволов» в феврале 2024 года.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 39 очками в 34 матчах. В Лиге Европы УЕФА клуб дошёл до полуфинала турнира, где встретится с испанским «Атлетиком».