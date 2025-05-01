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Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Гвардиола ответил, когда Родри начнёт выходить на поле

Гвардиола ответил, когда Родри начнёт выходить на поле
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, когда восстановившийся после разрыва крестообразных связок колена полузащитник Родри сможет принимать участие в матчах.

«Мы очень рады, что Родри вернулся к тренировкам. В тот момент, когда физиотерапевт и врач скажут: «Родри может начинать играть по несколько минут», он начнёт выходить на поле на несколько минут. Но врачи должны сказать мне это.

Это была тяжёлая травма. Мы не должны допустить того, чтобы он сделал шаг назад или вновь травмировался. Вот почему нужно быть осторожными.

Важна одна тренировка, затем другая. С каждым разом он чувствует себя всё лучше и лучше. Когда врач скажет, что состояние Родри стабильное и он может начать играть, он вернётся на поле», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»:

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