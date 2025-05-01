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«Юргорден» — «Челси»: стартовые составы команд на полуфинал Лиги конференций

«Юргорден» — «Челси»: стартовые составы команд на полуфинал Лиги конференций
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Сегодня, 1 мая, в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА встретятся шведский «Юргорден» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Теле2-Арена» в Стокгольме (Швеция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Юргорден»: Ринне, Столь, Ларссон, Даниэльссон, Косуги, Финнделл, Стенссон, Гулликсен, Хаарала, Приске, Нгуен.

«Челси»: Йоргенсен, Ачимпонг, Бадьяшиль, Адарабиойо, Кукурелья, Джеймс, Дьюсбери-Холл, Энцо Фернандес, Санчо, Джордж, Мадуэке.

Ответный матч между командами пройдёт в Лондоне. Игра назначена на четверг, 8 мая. В финале турнира победитель двухматчевого противостояния встретится с сильнейшей командой из пары «Бетис» — «Фиорентина».

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обошла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.

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