В «Реале» определились с заменой для Андрея Лунина — Mundo Deportivo

Мадридский «Реал» рассматривает 30-летнего вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу в качестве потенциальной замены для запасного голкипера «сливочных» Андрея Лунина. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, украинский вратарь намерен покинуть испанский гранд грядущим летом, поскольку он недоволен количеством игрового времени. Лунин уже сообщил о своём решении руководству «Реала».

Аррисабалага выступал в составе «сливочных» в сезоне-2023/2024, когда был арендован у «Челси». В нынешнем сезоне испанский вратарь играет за «Борнмут» также на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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