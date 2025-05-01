«Это даже не 10% от его мощи». Отец Ямаля оценил игру Ламина после матча ЛЧ с «Интером»
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Мунир Насрауи, отец 17-летнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, поделился мнением об уровне игры сына после полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером» (3:3), в котором он отметился голом.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
«У него много сил, чтобы продолжать [играть на высоком уровне]. Он работает с пяти лет. Никто его не остановит. То, что мы видели, — это даже не 10% от того, что он может показать, я уверяю вас», — приводит слова Насрауи El Chiringuito.
Напомним, в матче с «Интером» Ямаль стал самым молодым футболистом, забивавшим в полуфиналах Лиги чемпионов (17 лет и 291 день). Он превзошёл достижение экс-нападающего «Монако» Килиана Мбаппе (18 лет и 140 дней).
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