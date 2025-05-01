«Это даже не 10% от его мощи». Отец Ямаля оценил игру Ламина после матча ЛЧ с «Интером»

Мунир Насрауи, отец 17-летнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, поделился мнением об уровне игры сына после полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером» (3:3), в котором он отметился голом.

«У него много сил, чтобы продолжать [играть на высоком уровне]. Он работает с пяти лет. Никто его не остановит. То, что мы видели, — это даже не 10% от того, что он может показать, я уверяю вас», — приводит слова Насрауи El Chiringuito.

Напомним, в матче с «Интером» Ямаль стал самым молодым футболистом, забивавшим в полуфиналах Лиги чемпионов (17 лет и 291 день). Он превзошёл достижение экс-нападающего «Монако» Килиана Мбаппе (18 лет и 140 дней).