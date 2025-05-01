The Sun: Рашфорд улетел в Дубай для реабилитации после травмы, игрок не хочет терять форму

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, арендованный «Астон Виллой», прилетел в Дубай с целью ускорить процесс восстановления после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 27-летний футболист не хочет терять игровой тонус, набранный им за время выступлений в составе бирмингемского клуба, и рассчитывает вернуться на поле до завершения сезона. Ранее сообщалось, что Рашфорд больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Будущее английского футболиста на текущий момент не определено. «Астон Вилла» заинтересована в его полноценном трансфере, однако Рашфорду придётся пойти на понижение зарплаты. Сейчас он зарабатывает £ 350 тыс. в неделю.

Рашфорд был арендован «Астон Виллой» минувшей зимой. За это время он сыграл 17 матчей во всех турнирах, где забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Сколько зарабатывают футболисты: