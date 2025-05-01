Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хайкин установит рекорд по числу матчей в одном сезоне еврокубков среди россиян

Хайкин установит рекорд по числу матчей в одном сезоне еврокубков среди россиян
Комментарии

Матч полуфинала Лиги Европы с «Тоттенхэмом» станет 20-й игрой для российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в нынешнем еврокубковом сезоне. Таким образом, 29-летний футболист установит рекорд по количеству матчей в одном сезоне еврокубков среди игроков из России. Об этом сообщает телеграм-канал «100 бомбардиров».

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее стало известно, что Хайкин выйдет в стартовом составе на игру с «Тоттенхэмом». Встреча начнётся в 22:00 мск.

Российский вратарь принял участие в пяти матчах квалификации Лиги чемпионов, а также в 14 встречах Лиги Европы в нынешнем сезоне. В пяти из этих встреч Хайкин отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
Тренер вратарей сборной России Кафанов ответил на вопрос о вызове Никиты Хайкина

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android