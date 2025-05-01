Хайкин установит рекорд по числу матчей в одном сезоне еврокубков среди россиян

Матч полуфинала Лиги Европы с «Тоттенхэмом» станет 20-й игрой для российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в нынешнем еврокубковом сезоне. Таким образом, 29-летний футболист установит рекорд по количеству матчей в одном сезоне еврокубков среди игроков из России. Об этом сообщает телеграм-канал «100 бомбардиров».

Ранее стало известно, что Хайкин выйдет в стартовом составе на игру с «Тоттенхэмом». Встреча начнётся в 22:00 мск.

Российский вратарь принял участие в пяти матчах квалификации Лиги чемпионов, а также в 14 встречах Лиги Европы в нынешнем сезоне. В пяти из этих встреч Хайкин отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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