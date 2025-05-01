«Такой талант рождается раз в 50 лет. Я впервые увидел его вживую». Индзаги — о Ямале

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о ничьей своей команды с «Барселоной» (3:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА, а также прокомментировал выступления 17-летнего вингера каталонцев Ламина Ямаля.

«У меня отличная команда. Такой матч должен заставить нас гордиться. Есть даже намёк на сожаление из-за того, что мы дважды упускали преимущество. Мы могли выиграть этот матч. Во втором тайме мы хорошо выступали, но в последние 25 минут Ямаль создал для нас большие проблемы. Такой талант рождается раз в 50 лет. Я впервые увидел его вживую. Мы отлично контролировали пространство во втором тайме и могли победить, но давайте двигаться дальше. Такой полуфинал — повод для большой гордости. Я аплодирую своим мальчикам, которые заслуживают похвалы», — приводит слова Индзаги с послематчевой пресс-конференции FC Inter News.

Ответный матч между «Интером» и «Барселоной» пройдёт во вторник, 6 мая. Победитель противостояния встретится в финале Лиги чемпионов с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Арсенал».