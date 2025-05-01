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Тренер «Интера» Индзаги высказался о потере Лаутаро перед ответным матчем с «Барселоной»

Тренер «Интера» Индзаги высказался о потере Лаутаро перед ответным матчем с «Барселоной»
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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» и оценил вероятность того, что нападающий команды Лаутаро Мартинес успеет восстановиться к игре.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет очень трудно. Матч во вторник станет для нас финалом. Мы должны посвятить его нашим болельщикам. Они видели трудности, которые у нас были. 75 тыс. человек уже взяли билет на ответную встречу. Мы будем играть против очень большой команды, и, вероятно, без капитана», — приводит слова Индзаги с пресс-конференции FC Inter News.

Первый матч между командами проходил в Каталонии и завершился результативной ничьей (3:3). Ответная игра пройдёт во вторник, 6 мая. Победитель противостояния встретится в финале Лиги чемпионов с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Арсенал».

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