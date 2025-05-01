«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: гол Гарначо был отменён после просмотра VAR
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В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). На момент выхода новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
2-й тайм
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30' 0:2 Фернандеш – 37' 0:3 Фернандеш – 45'
Удаления: Вивиан – 35' / нет
На шестой минуте нападающий гостей Алехандро Гарначо забил гол, который был отменён после просмотра VAR.
Напомним, на прошлой стадии Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» выбил из турнира французский «Лион». «Атлетик» одержал победу по сумме двух матчей над шотландским «Рейнджерс».
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