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Отец Ямаля рассказал, как Ламин относится к сравнениям с Месси и Роналду

Отец Ямаля рассказал, как Ламин относится к сравнениям с Месси и Роналду
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Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, рассказал, как 17-летний футболист относится к сравнениям с нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Он не сравнивает себя с Месси, Роналду или [Диего] Марадоной. Ламин хочет быть кумиром для своего района, для обычных людей», — приводит слова Насрауи El Chiringuito.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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