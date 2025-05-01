«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: Каземиро открыл счёт в матче на 30-й минуте

В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Ранее, на шестой минуте, нападающий гостей Алехандро Гарначо забил гол, который был отменён после просмотра VAR.

На прошлой стадии Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» выбил из турнира французский «Лион». «Атлетик» одержал победу по сумме двух матчей над шотландским «Рейнджерс».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: