Умер легендарный болельщик сборной Испании Маноло
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В возрасте 76 лет ушёл из жизни легендарный болельщик Маноло, поддерживавший сборную Испании по футболу на 10 чемпионатах мира. Как сообщает издание Marca, Мануэль Касерес-Артесеро скончался в больнице, где находился в течение нескольких дней из-за проблем с дыханием.
Маноло посетил 18 крупных турниров, в которых принимала участие сборная Испании, включая чемпионат мира 2018 года в России. На счету болельщика, помимо 10 мировых первенств, восемь чемпионатов Европы. На клубном уровне Маноло поддерживал испанскую «Валенсию». Широкой аудитории он запомнился тем, что приходил на матчи с огромным барабаном.
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