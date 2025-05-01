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Хайкин — рекордсмен по играм в одном сезоне еврокубков среди россиян, он обогнал Акинфеева

Хайкин — рекордсмен по играм в одном сезоне еврокубков среди россиян, он обогнал Акинфеева
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Матч полуфинала Лиги Европы с «Тоттенхэмом» стал 20-й игрой для российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в нынешнем еврокубковом сезоне. Таким образом, 29-летний футболист установил рекорд по количеству матчей в одном сезоне еврокубков среди игроков из России, побив показатель голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
2-й тайм
2 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Джонсон – 1'     2:0 Мэддисон – 34'    

Акинфеев провёл 19 матчей в еврокубках в сезоне-2004/2005. Отметим, что Хайкин повторил достижение вратаря красно-синих в сезоне-2021/2022.

Российский вратарь принял участие в пяти матчах квалификации Лиги чемпионов, а также в 15 встречах Лиги Европы в нынешнем сезоне. В пяти из этих встреч Хайкин отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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