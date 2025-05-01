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Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: Фернандеш забил второй мяч гостей

«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: Фернандеш забил второй мяч гостей
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В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
2-й тайм
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30'     0:2 Фернандеш – 37'     0:3 Фернандеш – 45'    
Удаления: Вивиан – 35' / нет

На 35-й минуте защитник «Атлетика» Дани Вивиан получил красную карточку. На 37-й минуте хавбек Бруну Фернандеш укрепил преимущество манкунианцев, забив с пенальти.

Ранее, на шестой минуте, нападающий гостей Алехандро Гарначо забил гол, который был отменён после просмотра VAR. На 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

На прошлой стадии Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» выбил из турнира французский «Лион». «Атлетик» одержал победу по сумме двух матчей над шотландским «Рейнджерс».

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