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Сборная Испании отреагировала на смерть легендарного болельщика команды Маноло

Сборная Испании отреагировала на смерть легендарного болельщика команды Маноло
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Пресс-служба сборной Испании отреагировала на новость о смерти 76-летнего болельщика национальной команды Маноло, который поддерживал сборную своей страны на 10 чемпионатах мира и восьми чемпионатах Европы.

«Ушёл из жизни один из наших самых преданных поклонников, который всегда поддерживал нас и в горе, и в радости. Покойся с миром, Маноло. Наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям», — говорится в обращении пресс-службы на официальном сайте сборной Испании.

Ранее сообщалось, что Мануэль Касерес-Артесеро скончался в больнице, где находился в течение нескольких дней из-за проблем с дыханием. На клубном уровне Маноло поддерживал испанскую «Валенсию». Широкой аудитории он запомнился тем, что приходил на матчи с огромным барабаном.

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