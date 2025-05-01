«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: Фернандеш довёл счёт до разгромного на 45-й минуте

В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). На момент выхода новости счёт в матче 3:0 пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте Фернандеш оформил дубль.

Ранее, на шестой минуте, нападающий гостей Алехандро Гарначо забил гол, который был отменён после просмотра VAR. На 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. На 35-й минуте защитник «Атлетика» Дани Вивиан получил красную карточку. На 37-й минуте хавбек Бруну Фернандеш укрепил преимущество манкунианцев, забив с пенальти.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: