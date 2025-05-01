Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Осмелиться — значит сделать». Перформанс фанатов «Тоттенхэма» перед матчем с «Будё-Глимт»

«Осмелиться — значит сделать». Перформанс фанатов «Тоттенхэма» перед матчем с «Будё-Глимт»
Комментарии

Болельщики «Тоттенхэма» подготовили перформанс перед началом полуфинального матча Лиги Европы с «Будё-Глимт».

Фото: Пресс-служба ФК «Тоттенхэм»

Фанаты «шпор» выложили на трибунах надпись «Осмелиться — значит сделать» в клубных, чёрно-белых цветах.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Будё-Глимт» проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом (Испания). На момент выхода новости счёт во встрече 2:0 в пользу «шпор». На первой минуте счёт открыл полузащитник Бреннан Джонсон. На 34-й минуте атакующий хавбек хозяев Джеймс Мэддисон укрепил их преимущество. Ответная игра состоится 8 мая.

Материалы по теме
Хайкин — рекордсмен по играм в одном сезоне еврокубков среди россиян, он обогнал Акинфеева

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android