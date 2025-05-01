«Осмелиться — значит сделать». Перформанс фанатов «Тоттенхэма» перед матчем с «Будё-Глимт»

Болельщики «Тоттенхэма» подготовили перформанс перед началом полуфинального матча Лиги Европы с «Будё-Глимт».

Фото: Пресс-служба ФК «Тоттенхэм»

Фанаты «шпор» выложили на трибунах надпись «Осмелиться — значит сделать» в клубных, чёрно-белых цветах.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Будё-Глимт» проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом (Испания). На момент выхода новости счёт во встрече 2:0 в пользу «шпор». На первой минуте счёт открыл полузащитник Бреннан Джонсон. На 34-й минуте атакующий хавбек хозяев Джеймс Мэддисон укрепил их преимущество. Ответная игра состоится 8 мая.

Материалы по теме Хайкин — рекордсмен по играм в одном сезоне еврокубков среди россиян, он обогнал Акинфеева

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: