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Ноттингем Форест — Брентфорд, результат матча 1 мая 2025, счёт 0:2, АПЛ 2024-2025

«Ноттингем Форест» уступил «Брентфорду» в АПЛ и не смог вернуться в зону Лиги чемпионов
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Завершился перенесённый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты «Брентфорда».

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
01 мая 2025, четверг. 21:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Брентфорд
Лондон
0:1 Шейд – 44'     0:2 Висса – 70'    

На 44-й минуте вингер гостей Кевин Шейд забил первый гол в матче. На 70-й минуте нападающий «Брентфорда» Йоан Висса удвоил преимущество своей команды.

«Ноттингем Форест» упустил возможность подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда осталась на шестой строчке с 60 очками после 34 встреч. «Брентфорд» довёл количество набранных очков до 49 и занимает 11-е место за четыре тура до конца чемпионата.

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