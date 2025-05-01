«Ноттингем Форест» уступил «Брентфорду» в АПЛ и не смог вернуться в зону Лиги чемпионов

Завершился перенесённый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты «Брентфорда».

На 44-й минуте вингер гостей Кевин Шейд забил первый гол в матче. На 70-й минуте нападающий «Брентфорда» Йоан Висса удвоил преимущество своей команды.

«Ноттингем Форест» упустил возможность подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда осталась на шестой строчке с 60 очками после 34 встреч. «Брентфорд» довёл количество набранных очков до 49 и занимает 11-е место за четыре тура до конца чемпионата.