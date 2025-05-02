Результаты матчей полуфинала Лиги Европы 1 мая
1 мая в Лиге Европы состоялись два первых матча полуфинала турнира. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами этих встреч.
Результаты матчей полуфинала Лиги Европы 1 мая:
- «Атлетик» Бильбао (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:3;
- «Тоттенхэм» (Англия) — «Будё-Глимт» (Норвегия) — 3:1.
Ответные игры полуфинала Лиги Европы пройдут 8 мая. Финал данного соревнования назначен на 21 мая.
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обошла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.
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