Бруну Фернандеш — первый игрок в истории ЛЕ с 30+ результативными действиями в плей-офф

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — первый футболист, оформивший как минимум 30 результативных действий в плей-офф Лиги Европы. В первом полуфинальном матче соревнования с «Атлетиком» из Бильбао португальский футболист отметился дублем. Таким образом, всего 30-летний хавбек принял участие в 32 матчах плей-офф Лиги Европы, в которых он забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

Фернандеш выступает в составе «красных дьяволов» с января 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: