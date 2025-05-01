Бруну Фернандеш — первый игрок в истории ЛЕ с 30+ результативными действиями в плей-офф
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Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — первый футболист, оформивший как минимум 30 результативных действий в плей-офф Лиги Европы. В первом полуфинальном матче соревнования с «Атлетиком» из Бильбао португальский футболист отметился дублем. Таким образом, всего 30-летний хавбек принял участие в 32 матчах плей-офф Лиги Европы, в которых он забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30' 0:2 Фернандеш – 37' 0:3 Фернандеш – 45'
Удаления: Вивиан – 35' / нет
Фернандеш выступает в составе «красных дьяволов» с января 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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