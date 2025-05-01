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Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«МЮ» забил в семи матчах Лиги Европы больше голов, чем в 15 играх АПЛ в 2025 году

«МЮ» забил в семи матчах Лиги Европы больше голов, чем в 15 играх АПЛ в 2025 году
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«Манчестер Юнайтед» забил 19 голов в семи матчах Лиги Европы в 2025 году. Это больше, чем «красные дьяволы» забили в 15 встречах английской Премьер-лиги в нынешнем году (18).

В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» дошёл до полуфинала. В эти минуты идёт первый матч этой стадии соревнования с «Атлетиком» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу команды Рубена Аморима.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30'     0:2 Фернандеш – 37'     0:3 Фернандеш – 45'    
Удаления: Вивиан – 35' / нет

После 34 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» заработали 39 очков и на текущий момент занимают 14-е место. В следующем туре манкунианцы встретятся с «Брентфордом» (4 мая).

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