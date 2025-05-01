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Юргорден — Челси, результат матча 1 мая 2025, счёт 1:4, Лига конференций 2024-2025

«Челси» разгромил «Юргорден» в полуфинале Лиги конференций с дублем Джексона
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Завершился первый матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА в котором встречались шведский «Юргорден» и английский «Челси». Команды играли на стадионе «Теле2-Арена» в Стокгольме (Швеция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Разгромную победу со счётом 4:1 праздновали футболисты лондонского клуба.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Санчо – 13'     0:2 Мадуэке – 43'     0:3 Джексон – 59'     0:4 Джексон – 65'     1:4 Алемайеху – 68'    

На 12-й минуте вингер гостей Джейдон Санчо открыл счёт в поединке. На 43-й минуте нападающий лондонцев Нони Мадуэке удвоил преимущество своей команды. На 59-й минуте форвард Николас Джексон довёл счёт до крупного. На 65-й минуте Джексон оформил дубль. На 68-й минуте вингер «Юргордена» Исак Алемайеху отыграл один мяч.

Ответный матч между командами пройдёт в Лондоне. Игра назначена на четверг, 8 мая. В финале турнира победитель двухматчевого противостояния встретится с сильнейшей командой из пары «Бетис» — «Фиорентина».

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обошла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.

Календарь Лиги конференций УЕФА
Турнирная сетка Лиги Конференций УЕФА
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