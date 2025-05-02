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Тоттенхэм Хотспур — Будё-Глимт, результат матча 1 мая 2025, счет 3:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Тоттенхэм» обыграл «Будё-Глимт» с Хайкиным в матче полуфинала Лиги Европы
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Завершился первый матч полуфинала Лиги Европы, в котором встречались английский «Тоттенхэм» и норвежский «Будё-Глимт». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «шпор».

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Джонсон – 1'     2:0 Мэддисон – 34'     3:0 Соланке – 61'     3:1 Салтнес – 83'    

На первой минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Бреннан Джонсон. На 34-й минуте атакующий хавбек Джеймс Мэддисон укрепил преимущество «Тоттенхэма». В середине второго тайма форвард Доминик Соланке довёл счёт до разгромного, забив с пенальти. На 83-й минуте полузащитник Ульрик Салтнес сократил отставание гостей.

В составе гостей на воротах играл российский вратарь Никита Хайкин.

Ответная игра между «Будё-Глимт» и «Тоттенхэмом» состоится 8 мая.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
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