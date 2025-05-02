«Тоттенхэм» обыграл «Будё-Глимт» с Хайкиным в матче полуфинала Лиги Европы

Завершился первый матч полуфинала Лиги Европы, в котором встречались английский «Тоттенхэм» и норвежский «Будё-Глимт». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «шпор».
На первой минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Бреннан Джонсон. На 34-й минуте атакующий хавбек Джеймс Мэддисон укрепил преимущество «Тоттенхэма». В середине второго тайма форвард Доминик Соланке довёл счёт до разгромного, забив с пенальти. На 83-й минуте полузащитник Ульрик Салтнес сократил отставание гостей.
В составе гостей на воротах играл российский вратарь Никита Хайкин.
Ответная игра между «Будё-Глимт» и «Тоттенхэмом» состоится 8 мая.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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