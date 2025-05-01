«Бетис» одолел «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций, Антони забил победный гол

Завершился первый матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА в котором встречались испанский «Бетис» и итальянская «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты испанского клуба.

Уже на шестой минуте встречи вингер хозяев Эз Абде открыл счёт в поединке. На 20-й минуте арендованный «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед» вингер Антони удвоил преимущество хозяев поля. На 73-й минуте защитник «Фиорентины» Лука Раньери отыграл один мяч.

Ответный матч между командами пройдёт во Флоренции. Игра назначена на четверг, 8 мая. В финале турнира победитель двухматчевого противостояния встретится с сильнейшей командой из пары «Юргорден» — «Челси».

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обошла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.