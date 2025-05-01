Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетик Бильбао — Манчестер Юнайтед, результат матча 1 мая 2025, счет 0:3, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в матче полуфинала ЛЕ, Фернандеш оформил дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30'     0:2 Фернандеш – 37'     0:3 Фернандеш – 45'    
Удаления: Вивиан – 35' / нет

На шестой минуте нападающий английского клуба Алехандро Гарначо забил гол, который был отменён после просмотра VAR. На 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. На 35-й минуте защитник «Атлетика» Дани Вивиан получил красную карточку. На 37-й минуте хавбек Бруну Фернандеш укрепил преимущество манкунианцев, забив с пенальти. На 45-й минуте Фернандеш оформил дубль.

Ответная игра состоится 8 мая.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
Бруну Фернандеш — первый игрок в истории ЛЕ с 30+ результативными действиями в плей-офф

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android