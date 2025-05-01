«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в матче полуфинала ЛЕ, Фернандеш оформил дубль

Завершился первый матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На шестой минуте нападающий английского клуба Алехандро Гарначо забил гол, который был отменён после просмотра VAR. На 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. На 35-й минуте защитник «Атлетика» Дани Вивиан получил красную карточку. На 37-й минуте хавбек Бруну Фернандеш укрепил преимущество манкунианцев, забив с пенальти. На 45-й минуте Фернандеш оформил дубль.
Ответная игра состоится 8 мая.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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