Завершился первый матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На шестой минуте нападающий английского клуба Алехандро Гарначо забил гол, который был отменён после просмотра VAR. На 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. На 35-й минуте защитник «Атлетика» Дани Вивиан получил красную карточку. На 37-й минуте хавбек Бруну Фернандеш укрепил преимущество манкунианцев, забив с пенальти. На 45-й минуте Фернандеш оформил дубль.

Ответная игра состоится 8 мая.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: