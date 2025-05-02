Бруну Фернандеш отпраздновал гол в ворота «Атлетика» в стиле Роналду

Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отпраздновал гол в полуфинальном матче Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао (0:3) в стиле партнёра по сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающего в составе «Аль-Насра».
После взятия ворот испанского клуба 30-летний хавбек показал характерный жест руками, призывающий к спокойствию.
Впервые Роналду использовал это празднование в 2012 году после гола «Барселоне». Португальский футболист подбежал к трибуне с болельщиками сине-гранатовых и показал аналогичный жест руками, прокричав при этом на испанском: «Спокойствие! Спокойствие!».
Во встрече с «Атлетиком» Фернандеш отметился дублем и стал первым игроком в истории Лиги Европы, оформившим как минимум 30 результативных действий в плей-офф соревнования.
Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея:
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