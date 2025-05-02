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Результаты первых матчей 1/2 финала Лиги конференций 1 мая

Результаты первых матчей 1/2 финала Лиги конференций 1 мая
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Завершились первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с результатами игрового дня 1 мая.

Результаты первых матчей 1/2 финала Лиги конференций 1 мая:

«Бетис» (Испания) — «Фиорентина» (Италия) — 2:1;
«Юргорден» (Швеция) — «Челси» (Англия) — 1:4.

Ответные полуфинальные матчи Лиги конференций пройдут во Флоренции и в Лондоне. Игры назначены на четверг, 8 мая.

Действующим победителем Лиги конференций является команда «Олимпиакос» из Греции, обыгравшая в финальном матче прошлого сезона итальянскую «Фиорентину». Финал Лиги конференций сезона-2024/2025 пройдёт в Польше 28 мая.

Календарь Лиги конференций УЕФА
Турнирная сетка Лиги Конференций УЕФА
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