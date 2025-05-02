«МЮ» — единственный клуб, ни разу не проигравший в нынешнем еврокубковом сезоне

После полуфинального матча Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао (0:3) «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остался единственным непобеждённым клубом в нынешнем сезоне еврокубков. В Лиге Европы сезона-2024/2025 «красные дьяволы» провели 13 матчей, в которых они одержали восемь побед и пять раз сыграли вничью.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» из Бильбао состоится 8 мая. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В случае выхода команды Рубена Аморима в финал Лиги Европы она встретится с победителем пары «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт».

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: