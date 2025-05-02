«МЮ» — единственный клуб, ни разу не проигравший в нынешнем еврокубковом сезоне
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После полуфинального матча Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао (0:3) «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остался единственным непобеждённым клубом в нынешнем сезоне еврокубков. В Лиге Европы сезона-2024/2025 «красные дьяволы» провели 13 матчей, в которых они одержали восемь побед и пять раз сыграли вничью.
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30' 0:2 Фернандеш – 37' 0:3 Фернандеш – 45'
Удаления: Вивиан – 35' / нет
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» из Бильбао состоится 8 мая. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В случае выхода команды Рубена Аморима в финал Лиги Европы она встретится с победителем пары «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт».
Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
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