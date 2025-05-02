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«Манчестер Сити» и «ПСЖ» могут побороться за одного из лидеров «Монако» — L'Équipe

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» могут побороться за одного из лидеров «Монако» — L'Équipe
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Монако» Магнесу Аклиушу. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, вероятно, грядущим летом французский футболист покинет «монегасков». Однако «горожане» могут столкнуться конкуренцией со стороны «ПСЖ», который также следит за Аклиушем.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Аклиуша с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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