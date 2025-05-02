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Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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У Антони 10 результативных действий в 19 матчах за «Бетис», в «МЮ» было 12+5 в 96 играх

У Антони 10 результативных действий в 19 матчах за «Бетис», в «МЮ» было 12+5 в 96 играх
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Бразилец Антони, арендованный испанский «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, оформил 10-е результативное действие за новый клуб. В первом полуфинальном матче Лиги конференций УЕФА с «Фиорентиной» (2:1) игрок записал на свой счёт победный мяч.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Абде – 6'     2:0 Антони – 64'     2:1 Раньери – 73'    

Всего на счету бразильца 19 матчей за «Бетис» с момента перехода. В Лиге конференций Антони отметился тремя голами и двумя результативными передачами в семи матчах. Такие же цифры в его активе в 12 матчах Ла Лиги. Отметим, что в 96 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» вингер отметился лишь 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» приобрёл Антони у нидерландского «Аякса» в августе 2022 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 95 млн. Аренда бразильца в «Бетис» истекает в конце сезона, а его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2027 года.

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