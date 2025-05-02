Определился фаворит в борьбе за подписание контракта с Де Брёйне — The Athletic

Американский «Чикаго Файр» является фаворитом в борьбе за подписание контракта c 33-летним атакующим полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брёйне грядущим летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, теперь у «Чикаго Файр» есть приоритетное право вести переговоры с бельгийским футболистом. Ранее названная команда конкурировала за это право с «Нью-Йорк Сити» и «Ди Си Юнайтед». Подчёркивается, что Де Брёйне отдаёт предпочтение переходу в МЛС, а не в чемпионат Саудовской Аравии, откуда к нему также есть интерес.

Напомним, в начале апреля 33-летний полузащитник объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона.

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