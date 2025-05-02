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«Барселоне» интересен один из лидеров «Байера» — El Nacional

«Барселоне» интересен один из лидеров «Байера» — El Nacional
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«Барселона» проявляет интерес к 29-летнему левому защитнику «Байера» Алехандро Гримальдо. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, идея с возвращением выпускника академии каталонского клуба нравится как его спортивному директору Деку, так и главному тренеру команды Ханс-Дитеру Флику. В «Барселоне» хотят создать конкуренцию для 21-летнего левого защитника Алекса Бальде.

В нынешнем сезоне Гримальдо принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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